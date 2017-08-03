Зоя Емельянова, , 14:53 — REGNUM

В Воронежской области по итогам первого полугодия 2017 года зафиксирован значительный миграционный прирост. При этом параллельно в регионе упали показатели рождаемости, которые в последние годы стабильно росли. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на материалы, размещенные на сайте Воронежстата 2 августа.

Рост рождаемости прекратился?

За первые шесть месяцев 2017 года в Воронежской области, согласно данным Воронежстата, появились на свет 10 тыс. 705 малышей. Данные поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ отличаются даже в еще меньшую сторону — в этом году у жительниц Воронежской области, получивших родовой сертификат в этом году, родились 10 тыс. 393 ребенка. По сравнению с первым полугодием 2016-го число родившихся сократилось почти на 1,5 тыс.: тогда специалисты зафиксировали цифру в 12 тыс. 157 новорожденных. При этом воронежским медикам удалось существенно, на треть, сократить младенческую смертность: за полгода в регионе зафиксировано 43 таких случая, тогда как в прошлом году — 68.

При этом в последние годы в регионе наметилась четкая тенденция роста рождаемости, которая, судя по всему, в этом году пресеклась. Так, в 2014 году власти заявляли о росте рождаемости за семь лет, с 2007 года, сразу на 40%. В первом квартале 2016 года Воронежская область и вовсе вошла в тройку регионов ЦФО с самой высокой рождаемостью — наряду с Москвой и Московской областью. О росте рождаемости уже в текущем, 2017 году, отчитывались власти Воронежа, правда, сравнивая показатели с 2013 годом: число новорожденных, по данным мэрии, выросло более чем на 14%.

На показатели рождаемости могли повлиять как общее снижение доходов жителей в регионе, которое фиксируется с 2015 года, после резкого скачка инфляции, так и изменения в региональном законодательстве, прекратившие действие ряда льгот или существенно сократившее их. Так, в конце 2016 года Воронежская облдума приняла решение об отмене регионального единовременного пособия при рождении ребенка. Решение тогда было аргументировано необходимостью исходить из «принципа адресности и критерия нуждаемости», сложной экономической ситуацией, дотационным характером бюджета.

От чего вымираем

Несмотря на то, что общие показатели смертности в этом году все же снижаются (за полгода умерли 17 тыс. 766 человек против 18 025), по ряду факторов наблюдается рост. Например, число умерших от внешних причин выросло почти на треть — с 1613 человек в первой половине 2016 года до 2355 в 2017-м.

Остается высоким уровень смертностей от отравлений алкоголем — в этом году спиртное уже стало причиной гибели 135 человек (248 — за первые полгода 2016-го). Выросло в регионе число самоубийств — добровольно из жизни за полгода ушли уже 189 человек (172 — за тот же период 2016 года).

Болезни нервной системы унесли жизни почти двух тысяч человек — это почти на 600 смертей больше, чем в прошлом году. Стабильно высоким остается число смертей от новообразований — с начала года в регионе уже умерли 2 тыс. 165 человек. Лидерство же в смертности воронежцев сохраняют болезни сердца и системы кровообращения: в январе — июне умерло 6 тыс. 831.

На этом фоне естественная убыль населения за полгода уже составила более семи тысяч человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 1,2 тыс. человек (20,3%).

К нам едут, едут, едут…

Единственное, что пока замедляет резкое сокращение населения в регионе, — это миграция. Немного снизившись в предыдущие годы, в последнее время интерес мигрантов к Воронежской области в этом году снова растет.

По данным Воронежстата, с начала года в регион приехали 33 тыс. 869 человек. 24,3 тыс. регион покинули, таким образов, миграционный прирост составил 9,5 тыс. человек. Причем 100% миграционного прироста дали иностранные граждане, преимущественно — из стран СНГ.

Интерес иностранных граждан к Воронежской области как к региону для жизни и работы подтвердили на днях и в миграционной службе.

Как сообщил на круглом столе 31 июля заместитель начальника УВМ ГУ МВД РФ по Воронежской области Андрей Лушпаев, Воронежская область, например, по-прежнему остается привлекательной для граждан Украины. Об этом свидетельствует статистика обращений за получением временного убежища: с начала года в воронежские отделы миграции за этим статусом уже обратились более тысячи человек. В соседних, также приграничных регионах, число таких обращений в разы ниже. Интересной Воронежская область остается и для соотечественников — за восемь лет в регион переехали 47 тыс. человек, преимущественно, с Украины, из Армении и Молдавии. Причем в последнее время преференции предусмотрены, например, для молодых семей, предпочтение же отдается людям трудоспособного возраста. Иностранные граждане нередко остаются в Воронеже, приезжая сюда на учебу — беспокойство этим выражали представители национальных диаспор на том же круглом столе.

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