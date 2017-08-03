В московском каршеринге можно арендовать Mercedes-Benz

Москва, , 14:46 — REGNUM Сервисы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) в Москве пополняют свои автопарки автомобилями класса «люкс»: с 3 августа уже работает первая сотня машин марки Mercedes-Benz, сообщает «Автостат».

Автопарк из Mercedes-Benz CLA 200 был выделен в отдельный бренд BelkaBlack в рамках соглашения компании BelkaСar с «Мерседес-Бенц Рус». К концу 2017 года парк люксовых автомобилей составит 200 штук.

«Командой российского офиса Mercedes-Benz было принято решение о поддержке проекта, что сыграло немаловажную роль в выборе партнера», — комментируют основатели BelkaCar, добавляя, что эта марка в России является символом роскоши.

Сервис Belka Car в Москве работает с октября 2016 года. Автомобили предоставляются на условиях «все включено» — то есть оплата парковки, бензина и страховки уже входят в стоимость услуги.

Каршеринг бизнес-класса будет доступен для пользователей старше 25 лет и со стажем вождения более 5 лет. Одна минута поездки на CLA 200 будет стоить 16 рублей.