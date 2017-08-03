Казахский министр рассказал о мизерных зарплатах имамов

Астана, , 14:23 — REGNUM Заработная плата настоятелей мечети — имамов в Казахстане составляет 80−20 тысяч тенге, сообщил казахстанский министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в Kazinform.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Ермекбаев заявил:

«Если материальное положение у имамов в больших городах относительно стабильное, то в отдаленных районах условия хуже. Заработная плата имамов напрямую зависит от ящиков пожертвований. В некоторых аулах заработная плата имамов составляет 20 тысяч тенге».

По словам Ермекбаева, в Казахстане Духовное управление мусульман официально не выделяет средства на оплату труда имамов и работников мечетей. Этим духовным служащим оказывают нерегулярную помощь, и это зачастую зависит «от политической воли» и делается на усмотрение регионального акима.

«Понятно, что при такой зарплате, которая к тому же нестабильная, имамы не всегда могут полноценно решать насущные вопросы, затрагивающие общественную безопасность, — сказал он. — Трудно привлечь в сельские мечети квалифицированных имамов».

Ермекбаев подчеркнул, что у имамов зачастую невысокая квалификация: среднее образование не дает им расширить свою аудиторию и «оппонировать хорошо подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений».

Отметим, что заработная плата в 20 тысяч тенге — очень низкая даже по меркам Средней Азии. В пересчете на российскую валюту она составляет 3 609 рублей, при том, что средние зарплаты в Казахстане близки к российским.