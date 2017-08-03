Карелия уменьшается: спасут ли республику мигранты?

Петрозаводск, , 14:19 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в столице Карелии прошло заседание регионального правительства, где обсуждали прогноз социально-экономического развития республики на 2018−2020 годы. В частности, чиновники говорили о численности населения региона применительно к экономике. Начиная с 2000 года в Карелии остается все меньше и меньше жителей. По словам и. о. министра экономического развития и промышленности Евгений Жирнель, тенденция сокращения населения региона сохранится, а вот темпы — замедлятся.

«Среднегодовая численность постоянного населения Карелии в 2020 году прогнозируется на уровне 620 тыс. человек», — цитирует исполняющего обязанности министра издание «Столица на Онего».

По данным статистики, в 2000 году в республике насчитывалось 735 тыс. человек, в 2005 году — 703 тыс. человек, в 2010 году — 643 тыс. человек, в 2016 году — 629 тыс. человек. Таким образом, за 16 лет в Карелии стало на 106 тыс. человек меньше.

Кроме этого, в карельском Министерстве экономики ожидают сокращения и работающего населения: каждый год на 5 тыс. человек, или на 18 тыс. человек к столетнему юбилею республики в 2020 году. В связи с этим правительство Карелии планирует чаще приглашать специалистов из-за пределов региона.

Об этом сообщил премьер-министр Александр Чепик на заседании правительства. Сокращение трудовых ресурсов, по его мнению, может негативно отразиться на планах руководства по развитию экономики.

«Наши амбициозные проекты могут упереться в нехватку трудовых ресурсов. Нужно в прогнозе социально-экономического развития предусмотреть меры содействия трудовой миграции», — цитирует премьера деловая интернет-газета «Вести Карелии».

Идею активнее привлекать трудовых мигрантов поддержал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы должны быть открыты для приезда к нам высококлассных специалистов», — отметил руководитель региона.