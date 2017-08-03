Лукашенко: Мы должны заставить работать 300 тыс. человек

Минск, , 14:22 — REGNUM Декрет о налогообложении неработающих в Белоруссии отменен быть не может, заявил 3 августа глава республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» (закон «о тунеядстве») должен быть обновлен к началу октября 2017 года, однако речи о его отмене быть не может.

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«Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить. <…> Но 300 тысяч где? <…> Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», — сказал Лукашенко.

Также президент поднял вопрос о необходимости преодолеть планку в 15 млн населения в республике.

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«Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн населения», — подчеркнул глава республики.

Напомним, так называемый «налог на тунеядцев» был введен в действие в Белоруссии 1 января 2015 года. Он предусматривает, что все безработные и иностранцы в Белоруссии обязаны платить специальный налог.

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