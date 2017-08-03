Не с того начали: эксперты о реконструкции Мамаева кургана

Волгоград, , 14:04 — REGNUM Власти Волгоградской области могли избежать скандала, который разгорелся по поводу вырубки деревьев на территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана. Для этого нужно было всё прозрачно и доходчиво объяснить горожанам. Такое мнение высказал политолог, член «Клуба экспертов Нижнего Поволжья» Виталий Арьков.

«Можно было изначально нормально всё объяснить людям. Тогда бы не пришлось начинать лгать и продолжать лгать. Тогда бы не было всей этой очень некрасивой истории», — считает эксперт.

Напомним, после начала второго этапа реконструкции на главной высоте России, который предполагает вырубку деревьев, город всколыхнуло сообщение об уничтожении «парка сталинградских вдов».

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В опубликованном в Интернете заявлении центрального совета ООО «Дети войны» за подписью его председателя, депутата Госдумы РФ от Волгоградской области Николая Арефьева утверждается, что в Волгограде стёрли с лица земли «Вдовий парк» — живой памятник воинам Советской Армии, погибшим на Мамаевом кургане.

«Какой цинизм! Уничтожить парк, посаженный вдовами погибших воинов ещё в 1965 году! […] Можно ли назвать человеком того чиновника, который распорядился уничтожить парк? К какой бы партии он ни принадлежал — он не человек. [.] И повод то ничтожный! Парк снесли под стоянку для транспорта к чемпионату мира по футболу. Для этих пигмеев чемпионат важнее памяти о воинах Великой Отечественной войны. Если бы этому чемпионату помешал мемориал на Мамаевом кургане, они снесли бы и его! Ради сохранения своего чина они готовы на все, на любое святотатство!», — говорится в заявлении.

Представители организации заявляют, что нельзя допускать «безнаказанного варварства и надругательства над памятниками нашей великой истории, щедро политой кровью наших отцов и матерей» и потребовали восстановления «вдовьего парка» в Волгограде, а также наказания виновных, «жестоко оскорбивших вдов погибших воинов в Великой Отечественной войне».

«Да, деревья были в таком состоянии, что большинство не сохранить. Да, по требованиям FIFА обязательна вместительная автопарковка, и она была давно в проекте», — написал на своей странице в Facebook Виталий Арьков, но при этом, по его словам, после мундиаля вполне может «выясниться «вдруг», что такая большая автопарковка напротив стадиона абсолютно ни к чему, и её вполне можно переуступить под жилую или коммерческую застройку, изменив назначение участка».

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«Полагаю, неспроста так громогласны в сборном инородном хоре «Никакой аллеи вдов не было» и иные деятели местного стройбизнеса. Да, там по соседству еще не весь ЦПКиО застроен жилыми домами — до Волги можно строить и строить на месте фанзон, а губернатор недавно в разговоре с концессионером парка обронил о необходимости развития данной территории. Так что есть ради чего «глотку драть»…», — считает политолог.

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Подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года уже не первый раз становится поводом для нападок и претензий в адрес губернатора Волгоградской области и его администрации в медийном поле. В этой связи возникает ряд закономерных вопросов, в частности: «Почему никто из ответственных за это (реконструкцию мемориального парка — прим. ИА REGNUM) в администрации региона не озаботился о том, чтобы «подстелить соломки» и в отношении данного абсолютно просчитываемого по волне негатива мероприятия, и в отношении других — реализуемых или только планируемых», пишет экспертно-аналитическая сеть PolitRUS.

Отмечается, что информационную кампанию можно было развернуть ещё до начала масштабной реконструкции, объяснив волгоградцам, что состояние большинства деревьев парка не позволяет их сохранить, а вырубленные сразу после проведения чемпионата будет заменены на новые аналогичные, а автопарковка у подножия Мамаева кургана будет организована временно.

Но, как видим, со стороны властей этого сделано не было, возникли недопонимая, спровоцировавшие возмущение и негодование среди горожан, в итоге скандал вышел за пределы региона и докатился до федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция у подножия Мамаева кургана проводится впервые за последние полвека. Завершить все работы по благоустройству территории у подножия главной высоты России планируется к 9 мая 2018 года.

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