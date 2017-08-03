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Глава ДНР рассказал, как Киев избавляется от «оголтелых националистов»

Общество

«Попытки прорыва неоднократны и происходят регулярно»

Донецк, 3 августа 2017, 14:02 — REGNUM  Власти Украины путем бессмысленных вылазок на фронте «утилизируют» неугодных боевиков. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил глава республики Александр Захарченко на пресс-конференции.

«Попытки прорыва неоднократны и происходят регулярно, — говорит Захарченко. — Таким образом Киев избавляется от оголтелых националистов».

Глава ДНР также не исключил, что целью провокаций ВСУ может быть также срыв мирного процесса и поиск возможностей для будущего наступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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Гражданская война на Украине