СМИ: Заявления на увольнение Малахов не писал

Москва, , 13:47 — REGNUM Известный телеведущий Андрей Малахов, находящийся в настоящее время в отпуске, не писал заявления об уходе с «Первого канала». Об этом сообщили ТАСС несколько источников, знакомых с ситуацией в Останкино.

«Конфликт (в съемочной группе «Пусть говорят») был, но с политикой ни разу не связанный, а исключительно с приходом Натальи Никоновой (новый продюсер программы) и ее манерой руководства», — говорит источник.

По его словам, заявления на увольнение телеведущий не писал. При этом источник отметил, что ничего исключать нельзя.

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Андрей Малахов переходит с «Первого канала» на ВГТРК. По одной из версий, уход ведущего якобы вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшей здесь продюсера Натальи Никоновой.

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