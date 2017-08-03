В Луганске открыли Институт гражданской защиты

Луганск, , 13:40 — REGNUM Временно исполняющая обязанности ректора Луганского национального университета имени Владимира Даля Наталья Свиридова заявила, что уже приняты около 50 заявлений в новый Институт гражданской защиты, в том числе от абитуриентов с подконтрольных Украине территорий в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом 3 августа на брифинге сообщил представитель вуза.

Стоит отметить, что до появления Донецкой и Луганской Народных Республик в Донбассе отсутствовали подобные учебные заведения. Благодаря переориентации системы образования с давно устаревших украинских стандартов на российские, в новообразованных республиках появятся новые специалисты.

«Мы уже объявили прием документов, у нас уже папка сформирована личных дел, есть желающие. С 1 сентября мы начинаем учебный процесс. Мы изначально запланировали лицензионный объем — 100 человек на дневное обучение и 100 — на заочное. Практически мы это число заполним и, я надеюсь, что это будет как минимум три группы. Порядка 50 заявлений уже принято. Более того, в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса у нас тоже есть желающие и тоже есть заявления на эту специальность», — отметила врио ректора.

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Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин проинформировал, что создание такого института было обусловлено необходимостью повышения уровня подготовки спасателей.

«Анализируя работу спасателей Луганской Народной Республики, мы прекрасно понимаем, что необходимо совершенство, необходима нам подготовка кадров именно узких специализаций. Невозможно человека подготовить за месяц или за два, или за три месяца. Тем более теоретический уровень подготовки должен быть во всех сферах жизнедеятельности нашей республики. Поэтому был подготовлен анализ работы спасателей, и главе республики в связи с тем, что нам необходимо растить свои кадры, мы предложили создать Институт гражданской защиты», — сказал Иванушкин.

Теоретические занятия для студентов Института гражданской защиты будут проводить педагоги вуза, а практические — сотрудники МЧС.

«Мы разработали уже учебные планы, по сути дела сформировали нагрузку, штатный состав этого института, формируется расписание, подбираются площади. Это будет целый корпус, который находится недалеко от кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова. Этот учебный корпус имеет мощную материально-техническую базу для подготовки такого рода специалистов. У нас бакалавриат — это специальность «Техносферная безопасность» и специалитет — это «Пожарная безопасность». В дальнейшем мы планируем разработку как минимум двух магистерских программ и будем это все согласовывать с министерством чрезвычайных ситуаций», — рассказала ректор Свиридова.

Она добавила, что в состав Института гражданской защиты также входит военная кафедра, занимающаяся подготовкой офицеров запаса для Народной милиции ЛНР.

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Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Иванушкин добавил, что МЧС ЛНР обеспечит форменной одеждой студентов Института гражданской защиты, созданного на базе Луганского национального университета имени Владимира Даля.

«Сейчас мы готовим материальную базу. В частности наши студенты будут в форме. Дальше они будут сами принимать решение, когда будут принимать присягу сотрудника. Но на первом этапе они будут обучаться, видеть свое будущее и дальше принимать решение. Форму студентам предоставит министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР», — резюмировал Иванушкин.

Напомним, что в Донецке институт гражданской защиты открылся еще в 2015 году. Вуз начал свою работу на базе радиотехнического факультета и военной кафедры Донецкого национального технического университета.

«На наших радиотехническом факультете и военной кафедре традиционно сложился сильный состав преподавателей. Когда в августе 2014 года в условиях чрезвычайной военной обстановки возник вопрос эффективного использования этих кадров то, первое, о чем подумалось тогда, что нам необходимо здесь на месте создавать условия подготовки офицеров МЧС. И в условиях военных, и в условиях восстановления, эти специальности будут одними из самых востребованных. В Институте гражданской защиты Донбасса будет представлен большой спектр специальностей, начиная от пожарной безопасности и заканчивая уже совсем специфическими, но нужными для этого ведомства, профессиями», — рассказал при открытии исполняющий обязанности ректора Александр Аноприенко.