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Не забудем, не простим: В Таджикистане обещают покарать выехавших в Сирию

Общество

Генпрокурор Таджикистана выступил против помилования террористов

Душанбе, 3 августа 2017, 13:39 — REGNUM  «Прежде чем выезжать в Сирию и Ирак к террористам, нужно было задуматься, что совершается преступление, которое карается по закону», — заявил сегодня, 3 августа, генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, все таджикистанцы, воюющие в Сирии и Ираке, ответят по всей строгости закона.

«Незнание законов, не освобождает гражданина от уголовной ответственности. Раз уж решился на такой шаг, то зная, что уголовного преследования и наказания не избежать. Никакого прощения террористам нет и быть не может», — пояснил Рахмон.

Он добавил, что исключение составляют только вернувшиеся женщины и дети.

«Несовершеннолетние к уголовной ответственности не привлекаются, но, еще раз подчеркиваю, террористам — прощенья нет», — напомнил генпрокурор.

Напомним, что таджикское законодательство предусматривает наказание за участие в военных действиях или вооруженном конфликте за рубежом в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако, согласно действующей с декабря 2014 года, нормы Уголовного кодекса, «лица, которые признают свою вину, искренне раскаются и добровольно придут в правоохранительные органы, где заверят, что оказались в экстремистских группировках по непонятным причинам, обманным путем», от уголовной ответственности освобождаются.

Так, по данным министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, только за первые 8 месяцев 2016 года избежали наказания 75 таджикистанцев, которые раскаялись и отказались от участия в вооруженных конфликтах. Новых данных о количестве прощенных террористов в открытом доступе нет.

Наблюдатели отмечают, что «те, кто вернулся из Сирии и Ирака, возвращаются не по причине чистосердечного раскаяния и осознания того, что война — это дело плохое, а из-за того, что элементарно испугались, переоценили себя. Или из-за того, что их обманули, предлагали большие деньги, а по факту выдавали только на пропитание либо вовсе не платили. А это, простите, уже далеко не раскаяние, это вынужденное возвращение».

«На самом деле они возвращаются, чтобы на родине завершить свою миссию. Те же, кто на самом деле сожалеет и раскаивается в содеянном, как правило, не могут найти пути для возвращения»,считает эксперт по безопасности из Душанбе Султон Собиров.

Отметим, что по разным оценкам, на Ближний Восток уехали воевать более тысячи таджикистанцев, около 300 считаются погибшими.

Таджикские власти заявляют о снижении количества отправляющихся участвовать в боевых действиях под знаменами террористических организаций. Однако, по данным доклада «Война посредством самоубийств: статистический анализ индустрии мученичества ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» специалистов Международного центра по борьбе с терроризмом, в 2016 году из всех 186 совершенных смертниками терактов 27 исполнили выходцы из Таджикистана.

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