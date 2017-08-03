Не забудем, не простим: В Таджикистане обещают покарать выехавших в Сирию

Душанбе, , 13:39 — REGNUM «Прежде чем выезжать в Сирию и Ирак к террористам, нужно было задуматься, что совершается преступление, которое карается по закону», — заявил сегодня, 3 августа, генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, все таджикистанцы, воюющие в Сирии и Ираке, ответят по всей строгости закона.

«Незнание законов, не освобождает гражданина от уголовной ответственности. Раз уж решился на такой шаг, то зная, что уголовного преследования и наказания не избежать. Никакого прощения террористам нет и быть не может», — пояснил Рахмон.

Он добавил, что исключение составляют только вернувшиеся женщины и дети.

«Несовершеннолетние к уголовной ответственности не привлекаются, но, еще раз подчеркиваю, террористам — прощенья нет», — напомнил генпрокурор.

Напомним, что таджикское законодательство предусматривает наказание за участие в военных действиях или вооруженном конфликте за рубежом в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако, согласно действующей с декабря 2014 года, нормы Уголовного кодекса, «лица, которые признают свою вину, искренне раскаются и добровольно придут в правоохранительные органы, где заверят, что оказались в экстремистских группировках по непонятным причинам, обманным путем», от уголовной ответственности освобождаются.

Так, по данным министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, только за первые 8 месяцев 2016 года избежали наказания 75 таджикистанцев, которые раскаялись и отказались от участия в вооруженных конфликтах. Новых данных о количестве прощенных террористов в открытом доступе нет.

Наблюдатели отмечают, что «те, кто вернулся из Сирии и Ирака, возвращаются не по причине чистосердечного раскаяния и осознания того, что война — это дело плохое, а из-за того, что элементарно испугались, переоценили себя. Или из-за того, что их обманули, предлагали большие деньги, а по факту выдавали только на пропитание либо вовсе не платили. А это, простите, уже далеко не раскаяние, это вынужденное возвращение».

«На самом деле они возвращаются, чтобы на родине завершить свою миссию. Те же, кто на самом деле сожалеет и раскаивается в содеянном, как правило, не могут найти пути для возвращения», — считает эксперт по безопасности из Душанбе Султон Собиров.

Отметим, что по разным оценкам, на Ближний Восток уехали воевать более тысячи таджикистанцев, около 300 считаются погибшими.

Таджикские власти заявляют о снижении количества отправляющихся участвовать в боевых действиях под знаменами террористических организаций. Однако, по данным доклада «Война посредством самоубийств: статистический анализ индустрии мученичества ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» специалистов Международного центра по борьбе с терроризмом, в 2016 году из всех 186 совершенных смертниками терактов 27 исполнили выходцы из Таджикистана.

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