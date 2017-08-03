«Сорок часов» за «Матильду»? Дело православных пикетчиков передано в суд

Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Екатеринбурге Кировский районный суд рассмотрит административное дело, возбуждённое в отношении четырёх православных активистов, которые вышли на несанкционированный массовый пикет. Инкриминируемая им статья КоАП предусматривает денежный штраф в размере 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Массовый пикет под лозунгом «Остановим Матильду» состоялся 2 августа возле Храма-на-крови. Участники мероприятия выступают против показа художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о взаимоотношениях молодого Николая Романова (будущего последнего императора Российской Империи) с балериной Матильдой Кшесинской. Он не был согласован в региональном министерстве общественной безопасности и в результате четверо участников акции были задержаны за нарушение административного законодательства. В отношении организаторов и участников пикета было возбуждено дело по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ по которому предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей или общественные работы до сорока часов.

На данный момент Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о возвращении в полицию протоколов об административных правонарушениях, в отношении противников фильма «Матильда. В пресс-службе Свердловского областного суда пояснили, что материалы возвращаются для устранения недостатков.

Напомним, что массовый пикет организовали активисты православной организации «Сорок сороков». На мероприятие вышло более десятка человек. Участники акции требуют отменить показ фильма «Матильда», премьера которого состоится в октябре 2017 года. По мнению православных активистов, фильм (который ещё не вышел на экраны) «оскорбляет чувства верующих».

Однако далеко не все жители Екатеринбурга разделяют эту позицию. Так, один из представителей бизнеса намерен организовать в конце октября в городе закрытый показ фильма «Матильда», для чего намерен арендовать кинозал. Таким образом он намерен устроить для всех желающих просмотр фильма в «приятной компании и атмосфере».

При этом некоторые граждане просто не видят смысла в каких-либо акциях протеста просто потому, что пока широкому зрителю доступны только трейлеры фильма, а также и потому, что не видят ничего предосудительного в том, что до своей женитьбы молодой Николай Романов имел отношения с балериной Матильдой Кшесинской.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также намерены снять разоблачающий мифы о Николае II фильм «Ложь Матильды». Для этого инициаторы намерены привлечь народные пожертвования. Помимо этого авторы документального фильма «Ложь Матильды» также призвали к запрету показа художественного фильма Алексея Учителя «Матильда».

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