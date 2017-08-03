Территорию академии РВСН отдают под апартаменты и СПА

Москва, , 14:31 — REGNUM Правительство Москвы выставило на аукцион комплекс зданий на Москворецкой набережной, в котором ранее располагалась академия РВСН имени Петра Великого. Согласно контракту, инвестор должен будет реконструировать исторические здания и разместить в них гостиницу, апартаменты, учреждения досуга и спорта, а также ритейл и СПА. Об этом 3 августа сообщил на пресс-конференции главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Основная функция объекта будет гостиничной. Концепция предусматривает более 31 тысячи кв. м под размещение отеля. Около 30 тысяч кв. м предполагается под сервисные апартаменты, и около 50 тысяч под апартаменты обычные. Еще на примерно 40 тысячах кв. м разместятся культурно-образовательный, спортивно-оздоровительный центры и ритейл. Идеология многофункциональности является основной. Для города важно, чтобы эта территория получила развитие и была востребована москвичами», — подчеркнул главный архитектор столицы.

Представляя новую концепцию развития территории, Сергей Кузнецов отметил, что наступил переломный момент в подходе московского правительства к подобным инвестиционным контрактам. Он уточнил, что изменения, в первую очередь, направлены на упорядочивание инвестконтрактов, когда все участники сделки чётко понимают свои права и обязанности. В качестве негативного примера непрозрачности ситуации он привёл реконструкцию зданий на Варварке, где столкнулись интересы градозащитников, мэрии и инвестора.

«У нас относительно недавно была довольно длинная эпопея с комплексом Варварка 14, которая развивалась, как раз по той схеме, которая была до этого, это была довольно сложная история. Ситуация оказалась довольно тяжёлая, инвестор получил нечто, а потом оказалось, что многого делать нельзя», — напомнил Кузнецов.

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Заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Андрей Березин, в свою очередь, рассказал об экономической и административной составляющей проекта реконструкции. По его словам, весь запланированный комплекс работ победитель конкурса обязан будет провести за пять лет и девять месяцев. На текущий момент на территорию нет ГПЗУ, но есть разработанные правила землепользования и застройки. Проектировочные работы должен будет выполнить сам инвестор.

Что касается возможной стоимости объекта, его оценили в 8,6 млрд рублей. Проведение торгов назначено на 27 октября. Непременным условием соглашения является то, что потенциальный инвестор будет обязан сохранить исторический облик зданий, провести реконструкцию и связать территорию академии с существующей городской средой, в частности с парком «Зарядье» и действующими пешеходными маршрутами.

«Стоимость объекта, которую предлагает потенциальным инвесторам город, учитывает объем и сроки проведения работ», — заявил Березин.

Добавим, что комплекс зданий академии РВСН был передан Москве в 2013 году. Городу досталось в общей сложности более 30 строений, расположенных на площади 11 га. Пять из них — объекты культурного наследия, и еще четыре — ценные градоформирующие объекты. Знаковым в частности считается Воспитательный дом, построенный архитектором Карлом Бланком в 1764—1781 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее широкий общественный резонанс вызвал снос части строений на улице Варварка 14, охраняемых ЮНЕСКО. Отвечая градозащитникам, Сергей Кузнецов тогда заявил, что сносимые строения не имеют исторической ценности. По его словам, от старого Зарядья остались руинированные кварталы в очень плохом состоянии. Там есть часть физически целых стен, а есть часть стен, которые утратили свой декор в 20−30-е годы или никогда его не имели. Эти руины после реконструкции превратятся в гостиницу. Видимо, в мэрии учли этот урок, и решили коренным образом поменять подходы в обращении с историческим наследием столицы.

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