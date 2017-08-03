Емельянов: Россия не готова к запрету бензиновых автомобилей в городах

Москва, , 13:22 — REGNUM Предложение правительства РФ о массовом внедрении электромобилей в России стоит в одном ряду с инициативой о запрете ламп накаливания и прочих вредных идей. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это очередная глупость — по-другому сказать не могу. Это стоит в одном ряду с запретом ламп накаливания и прочих модных игрушек. Странно, что на серьёзном уровне принимаются такие решения», — заявил Емельянов.

По его словам, любое подобное инновационное решение такого должно быть подготовлено соответствующим уровнем развития страны.

«Если заниматься производством автомобилей на электротяге — они будут в основным импортными. Они будут стимулировать импорт. У нас нет зарядных станций для этого. И вообще страна просто к этому не готова. Это очередной выпендреж, но который может иметь большие последствия и неудобства для людей», — подчеркнул парламентарий.

«Очередное волюнтаристское решение без учёта условий, в которых мы живём. Нужно заниматься более приземлёнными прагматичными вещами — например, защитой отечественного рынка и более активным импортозамещением. Пересматривать экономическую политику в реальном секторе экономики. А когда ничего этого не делается, когда экономический рост на нуле, реальные зарплаты не растут, реальные доходы падают — мы занимаемся детскими игрушками, гаджетами и электромобилями. Детский сад какой-то», — заключил он.

3 августа газета «Известия» сообщила о том, что в России могут ввести запрет на въезд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупные и курортные города. Такое решение возможно в рамках реализации мер государственной поддержки электрического транспорта в стране, проработать которые должны министерства по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.