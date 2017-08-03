Володин назван условия соцподдержки «детей войны»

Дворики, Владимирская область, , 13:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на ответственном решении по вопросу социальной поддержки «детей войны», передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Мы должны принять решение, которое будет выполнено. Если оно необеспечено финансово, это будет трагедия», — сказал спикер Госдумы.

При этом, по мнению Володина, вопрос следует ставить несколько иначе — поддержка старшего поколения.

«Этот вопрос у нас в повестке есть. Дети войны. Это вопрос старшего поколения, старше 70 лет. Мы и сейчас делаем все, чтобы они имели дополнительные выплаты, потому что понимаем, что в это время человек не может самостоятельно подзаработать», — заявил спикер Госдумы.

Он напомнил, что к концу 2017 года РФ должна выйти на рост экономики на 0,2%, что позволит рассматривать вопрос соцподдержки этой категории граждан.

Госдума отклонила ряд законопроектов, в том числе депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России», направленный на поддержку «детей войны». Сейчас некоторые регионы своими решениями обеспечивают финансовою помощь «детям войны».