Прожиточный минимум на Урале: лидеры и аутсайдеры

Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа утверждён прожиточный минимум на второй квартал 2017 года. На Ямале и в Свердловской области он практически остался неизменным, по сравнению с предыдущим периодом. В Тюменской, Курганской и Челябинской областях вырос на 4−6%. В ХМАО-Югре, несмотря на выросшую стоимость потребительской корзины, прожиточный минимум снизили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте правительства Тюменской области сообщается, что величина прожиточного минимума в регионе во II квартале 2017 года составила 10 тыс. 638 рублей. Это на 4,8% выше, чем размер минимума в I квартале. Для трудоспособного населения Тюменской области прожиточный минимум составил во II квартале 2017 года составил 11 тыс. 212 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 533 рубля, для детей — 10 тыс. 832 рубля.

Правительство ХМАО-Югры, наоборот, снизило величину прожиточного минимума, по сравнению с I кварталом. Если ранее минимум составлял в среднем на душу населения 14 тыс. 816 рублей, то во II квартале он стал меньше — 14 тыс. 678 рублей. Для трудоспособного населения — 15 тыс. 294 рубля (было 15 тыс. 427 рублей), для пенсионеров — 11 594 рубля (было 11 694 тыс. рублей), для детей — 13 тыс. 958 рублей (было 14 тыс. 127 рублей).

По словам исполняющего обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Валерия Беспояско, величина прожиточного минимума в целом по автономному округу за второй квартал 2017 года определена в соответствии с расчетами величины прожиточного минимума за апрель, май, июнь на основании цен на продукты питания.

Тем временем цены на товары и услуги в ХМАО выросли с начала 2017 года по июнь, согласно данным Тюменьстата, на 1,2%.

Прожиточный минимум в ЯНАО на II квартал 2017 года повысился для всех категорий граждан, однако среднедушевой остался неизменным. В расчете на душу населения установлена величина, как и в I квартале 15 тыс. 973 рублей, для трудоспособного населения — 16 тыс. 603 рублей (было 16 тыс. 577 рублей), для пенсионеров — 12 тыс. 557 рублей (было 12 тыс. 539 рублей), для детей — 15 тыс. 741 рублей (15 тыс. 741 рублей)

«Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии и обоснования предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам», — отмечают в правительстве Ямала.

Размер прожиточного минимума Курганской области за II квартал 2017 года утвержден постановлением правительства от 25 июля 2017 года. Отметим его значительный рост. В расчете на душу населения во II квартале 2017 года он составил 9 тыс. 761 рубль в месяц, тогда как ранее его величина составляла 9 тыс. 438 рублей. Для трудоспособного населения Зауралья минимум во II квартале 2017 года составил 10 тыс. 428 рублей в месяц, для пенсионеров — 8 тыс. 093 рубля в месяц, для детей — 10 217 рублей в месяц.

«Величина прожиточного минимума не является показателем доходов населения, а применяется в качестве расчётного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи», — напоминает пресс-служба губернатора Курганской области.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики Свердловской области, величина прожиточного минимума, рассчитанная на II квартал 2017 года, в среднем на душу населения составила 9 тыс. 978 рублей в месяц. Для трудоспособных свердловчан — 10 тыс. 653 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 255 рублей, для детей — 10 тыс. 210 рублей.

По сравнению с I кварталом 2017 года минимум почти не изменился: в среднем на душу населения Свердловской области он составлял 9 тыс. 973 рублей в месяц.

Серьёзно, на 6,5%; поднялся прожиточный минимум в Челябинской области, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. В расчёте на душу населения величина прожиточного минимума составила во II квартале 2017 года 9 тыс. 914 рублей, а по основным социально-демографическим группам: для трудоспособного населения — 10 тыс. 608 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 198 рублей, для детей — 10 тыс. 221 рубль.

«Расчет величины прожиточного минимума осуществлен на основе законодательно утвержденной потребительской корзины Челябинской области и фактически сложившихся во II квартале 2017 года цен на продукты питания по данным Челябинскстата», — заявили в министерстве.

Таким образом, самый высокий минимум по Уральскому федеральному округу по-прежнему остаётся на Ямале. Вторую строчку по величине минимума занимает ХМАО. Далее идет Тюменская область. В Челябинской и Свердловской областях минимум приблизительно находится на одном уровне, а Зауралье занимает нижнюю строчку, но в этих регионах минимум не дотягивает до планового общероссийского.

Отметим, что по России прожиточный минимум во II квартале 2017 года пока не утверждён. Согласно проекту постановления Минтруда РФ, на душу населения во втором квартале он составит 10 тыс. 329 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 163 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 506 рублей, для детей — 10 тыс. 160 рублей. Для сравнения, в I квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения составил 9 тыс. 909 рублей. То есть планируемый рост составит более 4%.

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