ФСБ накрыла подпольные цеха боеприпасов на Урале и в ЦФО

Москва, , 12:53 — REGNUM Спецоперация по пресечению деятельности преступной группировки, организовавшей производство оружия и боеприпасов, проведена сотрудниками ФСБ в Центральном и Уральском федеральных округах, сообщили 3 августа в федеральной службе.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей подпольное производство, а также сбыт боевого огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Центрального и Уральского федеральных округов», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Злоумышленники, намеревавшиеся продать огнестрельное оружие, были взяты под стражу. По адресам их проживания провели обыски, в ходе которых силовики изъяли 22 единицы огнестрельного оружия, в том числе и иностранного производства.

Также по адресам были обнаружены свыше 150 боеприпасов различного калибра. Здесь же находилось технологическое оборудование для изготовления этих средств убийства.

В результате уголовное дело возбудили по части 2 статьи 223 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность межрегиональной группы, поставлявшей в Россию оружие с Украины и из стран Европейского союза.

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