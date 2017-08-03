В Москве за семь лет в 10 раз выросло число легальных таксистов

Москва, , 12:52 — REGNUM В Москве в 10 раз за семь лет выросло количество легально оформленных водителей такси, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

Согласно информационным материалам департамента с V Международного евразийского форума «Такси», в сутки в Москве 715 тыс. человек пользуются услугами такси. Средний чек составил 498,4 рубля.

Всего в таксомоторной отрасли работают 60 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем в 2010 году. В среднем за год один автомобиль такси проезжает более 120 тыс. километров.

Большинство автомобилей такси старше трех лет — средний возраст составляет 2,8 года. Для работников такси и пассажиров в Москве организованы 384 стоянки такси на 1329 мест, причем на семи вокзалах города парковка для такси бесплатная.

При этом среднее время подачи машины в час пик составляет 5−7 минут. Напомним, таксомоторные перевозчики обязаны передавать данные о тарифах на поездки и другую информацию, а также привлекать к работе только легальных таксистов согласно постановлению правительства Москвы, вступившему в силу 1 апреля 2017 года.

На основе передаваемых данных власти города планируют организацию стоянок, движения и выделенных полос. Всего в Москве в 2017 году официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.