Собянин выразил благодарность хирургам за уникальную операцию подростку

Москва, , 12:45 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший 3 августа городскую клиническую больницу им. С. Юдина, поблагодарил хирургов ГКБ за проведение уникальной операции мальчику из Дагестана. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Хотел поблагодарить, Виктор Геннадьевич (врач травматолог-ортопед Виктор Процко), вас, коллег ваших за то, что провели уникальную операцию, — сказал Собянин. — Хотя вы говорите, что это простая операция, но я так понимаю, что никто не брался за нее. И то, что вы сделали — просто удивительно».

Напомним, что в специализированном центре хирургии 15-летнему пациенту из Дагестана провели сложнейшую операцию. Подростку реконструировали стопу — исправили выраженную деформацию, которая возникла вследствие ДЦП.