Сильнейшие ливни привели к гибели 10 местных жителей на юге Китая

Пекин, , 12:40 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до предпоследней «оранжевой» отметки из-за непрекращающихся проливных дождей, которые уже привели к гибели 10 человек. По данным властей, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся не ранее 5 августа, до этого времени ситуация в ряде китайских провинций будет остаться напряженной. Власти провинций Гуйчжоу, Сычуань, Гуандун и Юньнань принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей отдельных уездов, пишет «Сина синьвэнь».

Власти провинций уже начали подсчитывать ущерб, нанесенный населению ударом стихии. По последним данным, ливни и вызванные ими наводнения затронули жизни почти 200 тыс. местных жителей, повреждены свыше 800 зданий, ливни уничтожили более 6 тыс. га посевов. Прямой экономический ущерб оценивается в $16,5 млн, однако, вероятнее всего, после окончательного подсчета сумма увеличится до $19−20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сильнейшие ливни смыли многотонный грузовик и пятиэтажный дом в Тибетском автономном районе.

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