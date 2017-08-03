Москворецкую набережную временно закроют для транспорта

Москва, , 12:33 — REGNUM Причиной временной приостановки в ближайшие выходные (4 по 6 августа) движения транспорта по Москворецкой набережной в центре столицы станут работы по созданию парка «Зарядье», сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Проехать нельзя будет между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом: движение будет перекрыто как в одну, так и в другую сторону.

Напомним, парк «Зарядье» строится в историческом районеМосквы — на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Площадь его территории составит 13 га.

Объект строится между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на нескольких десятках улиц в центре столицы появятся новые пешеходные переходы. Всего в рамках благоустройства по программе «Моя улица» планируется организовать около 200 зебр.

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