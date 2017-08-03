Гаити рассматривает законодательный запрет на однополые браки

Порт-о-Пренс, , 12:30 — REGNUM Сенат государства Гаити 2 августа принял законопроект о криминализации однополых браков, несмотря на то, что местные законы никогда не признавали однополые союзы, сообщает El Periódico.

Инициатива по криминализации однополых браков, автором который является ярый противник ЛГБТ-движения сенатор Карл Мурат Кантаве, получила 14 голосов за, один против, и один сенатор воздержался. Теперь законопроект идет на рассмотрение в Палату депутатов.

Согласно тексту законопроекта, правила одинаковы как для гаитянских граждан, так и для иностранцев.

Нарушители положений могут быть задержаны и приговорены к штрафу в размере до 500 тыс. гурдов (почти $8 тыс.).

Проект начали обсуждать в середине июля после того, как Сенат принял решение об отказе членам ЛГБТ-сообщества в выдаче «сертификата хорошей жизни», документа, который разрешает любую деятельность в стране, начиная с работы до возможности путешествовать.

Президент Kouraj, единственной организация защиты прав представителей ЛГБТ на Гаити, Чарлот Джеди рассказал в интервью ИА EFE о нападениях, которым подвергается их организация, так как «есть сенаторы, которые открыто выражают свою гомофобию, что является открытой атакой против нас».

Напомним, во второй половине июня по всему миру, включая многие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, прошли акции и парады ЛГБТ-сообщества под названием World Pride 2017 или Всемирный прайд-парад.

В столице Испании Мадриде подобная акция собрала 3 млн туристов, приехавших в город с трехмиллионным населением специально ради этого события.