В Москве на выходные дни ограничат движение по нескольким улицам

Москва, , 12:28 — REGNUM В Москве с 5 по 7 августа ограничат движение по нескольким улицам, водителям рекомендуется заранее планировать маршрут поездки, сообщает 3 августа пресс-служба администрации города.

Отмечается, что с 5 по 7 августа перекроют часть Тверской улицы. Водители не смогут проехать по участку от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Также закроют движение по 1-й Тверской-Ямской и Ленинградскому проспекту до Третьего транспортного кольца.

«Ограничения вводятся в связи с работами по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут поездки», — отметили в администрации.

В связи с созданием парковой зоны в «Зарядье», с 23:00 4 августа до 09:00 5 августа и с 23:00 5 августа до 22:00 6 августа перекроют движение по Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до пересечения с Китайгородским проездом.

Кроме того, до 12 июля 2019 года закрыта часть полосы на Малой Ордынке в районе дома 4, строения 3 по Большому Ордынскому переулку.

До конца лета ограничат проезд по двум полосам Боровского шоссе в районе дома 2, строения 38.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе М-10 почти на год ограничили движение из-за ремонта путепровода