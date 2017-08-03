Дети из ЛНР отдохнут в севастопольском лагере «Ласпи»

Севастополь, , 12:20 — REGNUM 30 детей из Луганской Народной Республики в августе отдохнут в детском центре «Ласпи» на Южном берегу Крыма. Правительство Севастополя выделило из Резервного фонда на летнее оздоровление детей из ЛНР около 800 тыс. рублей. Постановление принято на заседании исполнительного органа власти 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Республиканский профсоюз работников общественного питания ЛНР обратился к властям Севастополя с просьбой о содействии в оздоровлении 30 детей, сообщила заместитель директора департамента образования Ирина Нестерова.

Госзаказом на 2017 год запланирована оплата 370 детских путевок, поэтому для организации отдыха детей с юго-востока Украины решено выделить 790 тыс. 700 рублей из Резервного фонда правительства города.

Круглогодичный «Детский санаторно-оздоровительный центр «Ласпи» расположен в Ласпинской бухте в Южнобережной зоне Крыма в черте Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь «Ласпи» возобновил работу нынешним летом.

На реконструкцию лагеря, пустовавшего в течение двух лет, израсходовано 75 млн рублей. На второй этап реконструкции правительство РФ из резервного фонда выделило 280 млн рублей, поддержав инициативу местных властей по возрождению лагеря.

Ожидается, что в следующем сезоне лагерь станет круглогодичным и в нем могут отдыхать 1500 детей в год.

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