Ивановцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

Иваново, , 11:54 — REGNUM Семья Одинцовых из Гаврилово-Посадского района Ивановской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Представители Ивановской области стали победителями в номинации «Сельская семья».

Как сообщили организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие 322 семьи, представившие все регионы Российской Федерации. Конкурс проводился по номинациям «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России». Победителями стали 85 семей.

Семья Одинцовых появилась в 1993 году: Павел и Наталья поженились на медовый спас. Сегодня они владеют самым крупным в регионе крестьянско-фермерским хозяйством, занимающимся производством меда: пчеловодством занималось не одно поколение Одинцовых. Сын Иван также основал собственное крестьянско-фермерское хозяйство, дочь Екатерина — студентка.

Истории семей, участвовавших в конкурсе, будут опубликованы в Почетной книге «Семья года. Россия, 2017», которая будет вручена победителям.

Награждение победителей конкурса пройдет в Москве в ноябре текущего года.

Всероссийский конкурс «Семья года» организован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.