Пожилой израильтянин смог найти около 500 давно потерянных родственников

Тель-Авив, , 11:44 — REGNUM

Пожилой гражданин Израиля Алекс Кафри, всю жизнь полагавший, что, кроме родителей и тети, никто из его родственников не пережил Вторую мировую войну, смог после долгих поисков стать частью многочисленной семьи, включающей около 500 членов, сообщает Haaretz.

Кафри точно знал, что никто из его родственников по материнской линии не пережил геноцида евреев во время войны, поэтому он считал, что и его родных со стороны отца постигла та же участь.

Тем не менее около 10 лет назад Кафри, уйдя на пенсию, решил проверить, может быть, со стороны его отца в Холокосте смог избежать печально судьбы. Информации изначально у Кафри было мало. Он знал, чего его отец Давид оставил свою семью в 1920 годах и отправился в Палестину, однако к моменту начала поисков он и его непосредственные родственники уже умерли.

После целого десятилетия произошла счастливая случайность, и дочь Кафри наткнулась на пост в Facebook своего коллеги, в котором упоминались жертвы Холокоста его семьи. Последним в списке оказался человек по имени Кукла — так фамилия Кафри писалась до приезда в Палестину, когда она была переложена на иврит.

Уже через три часа после неожиданного открытия Алексу Кафрри позвонила женщина, которая назвала себя Алисой ГодфриСтейн из Сиэтла. Она попросила Кафри рассказать подробности о его отце. Впоследствии она выслала ему ссылку на огромное семейное дерево, в котором было и имя отца Кафри.

«Мне, может быть, и 71 год, однако когда я только узнал, что у меня много живых родственников по отцовской линии, я не смог сдержать слез», — заявил он. «И каждый раз, когда я рассказываю эту историю, меня переполняют эмоции».

На состоявшейся в Лондоне встрече семьи присутствовало более 500 членов семьи Кафри из 15 стран, в том числе из российской Сибири. Однако для Кафри ничто не передавало в такой степени значительность момента, как генеалогическое древо его семьи, простирающее на целых 30 метров.