«Днём борьба за экологию, ночью — травля газами»

Челябинск, , 12:04 — REGNUM Удушливые запахи серной кислоты ощущали жители Тракторозаводского района Челябинска в ночь со 2 на 3 августа. У людей заложило нос, перехватило горло, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вонь стояла всю ночь и рассеялась лишь к утру. Все это происходило, несмотря на дождь, который ливнем прошелся по Челябинску днем и моросил вечером.

Корреспонденту ИА REGNUM жители Тракторозаводского района сообщили, что встревожены участившимися выбросами. Интенсивность загрязнения окружающей среды, судя по насыщенным запахам в последнее время, возрастает, заявляют горожане.

«Мы живем на улице Героев Танкограда. Началось примерно в 17 часов, когда пришёл с работы муж. Он первым унюхал. Дальше запах ощущался все больше и больше, и все у нас в семье уже стали его «ловить». Где-то в 18 часов мы пошли в сторону рынка (на Горького) платить за телефон: вонь стояла такая, что хотелось надеть респиратор. Когда вернулись домой в 22:15, пришлось закрыть окна, несмотря на ливень — дышать было нечем. Свекровь говорит, что горло перехватило. У нас до сих пор носы не дышат», — сообщила жительница района в Челябинске, где ощущались сильные запахи серной кислоты.

Она сообщила, что проживает на стыке Калининского и Тракторозаводского районов. Подобная картина случается здесь регулярно. По ее словам, скорее всего источником является ЧМК, так отчетливый запах серной кислоты. Когда-то четко ощущается запах аммиака, это значит что другое предприятие «фонит». Женщина с уверенность определяется, так как по образованию химик, к тому же имела опыт работы на металлургических производствах. Выбросы от горения свалки также бывают, но не в этот раз, отметила она.

Ситуация сильно тревожит жителей, матери переживают за судьбу своих детей. Также граждане заявляют о росте заболеваний онкологией в регионе. К тому же люди общаются, узнают и непосредственно от друг друга, делятся информацией, из которой самая тревожащая — узнать о заболевании раком соседки, которая прожила большую часть жизни как раз в зоне интенсивных выбросов.

«У нас соседка — мать подружки моей дочки-школьницы, кажется, заболела раком груди. Мы все в шоке, она младше меня. Всю жизнь тут прожила… Мы как на пороховой бочке», — говорит челябинка.

Отметим, металлургическая отрасль в Челябинской области, в отличие от машиностроения, строительства и других, находится в неплохом состоянии. Стагнация преодолена, есть даже некоторый рост показателей. Некоторые металлургические предприятия и вовсе рапортуют об успехах в модернизации производств, наращивании сбыта продукции. Так, Челябинский металлургический комбинат объявил о выпуске 500 тысячной тонне рельсов с момента начала работы рельсобалочного стана (УРБС). Основная часть продукции отгружается ОАО «РЖД». В планах предприятия наращивание объёма выпускаемой продукции в связи с выходом рельсового проката ЧМК на европейские рынки.

Металлургия Южного Урала позволяет держаться региону на плаву. Добиться экономического роста и хотя бы стабилизации социальной ситуации не помогают никакие мантры чиновников о способности малого и среднего бизнеса вывести область на новые горизонты, заявляют некоторые активисты. Обещания запуска масштабных проектов по созданию логистического кластера в регионе для китайского Шелкового пути и некий экономический эффект от запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом пока остаются лишь долготранслируемыми заявлениями. Да и перспективы улучшения жизни для населения такие проекты, по мнению некоторых экспертов, совсем не очевидны.

Очевидно, что выстраиваемая система ограничений выбросов крупных предприятий в Челябинской области не работает, либо производственный топ-менеджмент научился её ловко обходить, говорят некоторые общественники. Страдать и нести издержки по-прежнему приходится жителям, причём ценой собственного здоровья. Наверняка этими обстоятельствами, а именно — нерешением экологической проблематики в одном из самых загрязненных миллионников страны, будут продолжать пользоваться оппозиционные силы, которые, перегруппировавшись, усилят давление на региональную власть и общество в предстоящем политическом сезоне.

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