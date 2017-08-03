Лебединое озеро в Астрахани снова осталось без лебедей

Астрахань, , 11:36 — REGNUM Желающие полюбоваться на лебедей в Астрахани жители и гости города, пришедшие сегодня, 3 августа, на озеро, не нашли белокрылых птиц на привычном месте. Как выяснилось, лебедей выловили сотрудники компании «Зеленый город» для ветеринарного осмотра.

Новые обитатели появились на водоёме менее недели назад. После гибели последнего лебедя 25 июля горожане забили тревогу.

«Земляки, у меня печальные, грустные новости, Лебедь сегодня в 14.00 умер. Не успели мы его спасти. Довезли только до берега и всё…», — написала на своей странице в Facebook астраханка Наталья Мякинина.

Сообщалось, что причиной гибели лебедя стал микоз — заболевание, вызванное плесневыми грибами. На момент вскрытия лёгкие птицы были полностью поражены болезнью, сообщила «Астрахань 24». Также распространилась и версия о том, что основной причиной смерти птицы мог стать плесневелый хлеб или зерно, например кукуруза, поражённая плесенью. Как пояснила орнитолог, кандидат биологических наук Наталья Мещерякова, водоплавающих птиц действительно запрещено кормить хлебом. У них происходит несварение, хлеб разбухает в желудке. Тем более, если речь идет об испорченном хлебе.

После этого воду в озере очистили. А в конце июля на водоеме появились семь лебедей-шипунов. Птиц городу якобы подарил один из местных жителей, пожелавший остаться неизвестным. Теперь птицам предстоит пройти необходимую процедуру диспансеризации.

По словам заместителя директора МБУ «Зеленый Город» Ирины Скворцовой, помимо ветеринарного осмотра лебедям обрежут перья на крыльях, чтобы птицы не смогли улететь осенью. С наступлением холодов их заберут в специально приспособленные помещения, чтобы следующей весной, когда растает лед, снова выпустить на радость астраханцам, сообщает портал «КаспийИнфо».

После всех необходимых прививок лебедей снова вернут на озеро. Остается открытым вопрос, кто будет заботиться о лебедях и кормить птиц. И не постигнет ли их такая же участь, как и погибшего лебедя. По словам Натальи Мякининой, с весны птица не получала никакого корма, «а ему было только 8 лет, он мог жить долго-долго».