Ремонт на трассе М-10: Новгородцы едут в Санкт-Петербург через Лугу

д. Трегубово, Новгородская область, , 11:36 — REGNUM Ремонт путепровода над железной дорогой Чудово — Новгород на 568 км автомобильной дороги М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) осложнил дорожную обстановку на трассе в Чудовском районе Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новгородцы в социальных сетях жалуются на многокилометровые пробки и ищут пути объезда через Лугу, Пушкин и другие населённые пункты.

По словам тех, кто попал в пробку, время пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург (и обратно) увеличилось с обычных 2,5−3 часов до шести-семи.

Как информирует читателей интернет-портал «Новгород.ру», объезд пробки в районе ремонта путепровода возможен по трём направлениям: через Лугу, через посёлок Тёсово-Нетыльский и через село Грузино.

«В случае объезда через Лугу также есть большая вероятность попасть в пробку. Сейчас идёт реконструкция дороги Р-23 «Псков» на подъездах к Гатчине со стороны Санкт-Петербурга и на объездной. На этом участке по выходным пробки образуются и при свободном движении по М-10 «Россия», — сообщает издание.

В компании «НовгородАвто» (занимается заказными пассажирскими перевозками из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и обратно, а также к железнодорожной станции Чудово, к поезду «Сапсан») отметили, что в с связи со сложной дорожной обстановкой на трассе и риском попасть в глухую пробку, автобусы компании также ищут пути объезда.

«Мы постоянно следим за ситуацией, но автобусы приходят в Петербург с задержкой», — сообщили в компании, отметив, что места посадки и высадки на трассе М-10 (пригороды Новгорода и Санкт-Петербурга, а также Тосно) временно исключены из списка возможных остановок.

Начальник отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Россия» Иван Лищишин в программе «Вести. Великий Новгород» сообщил, что реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием на ремонтируемом участке останется до 4 сентября 2017 года. Мониторинг дорожной обстановки ведётся в онлайн-режиме, продолжительность зелёного сигнала увеличивается там, где движение особенно затруднено.

Зимой ремонтные работы на путепроводе будут приостановлены, а весной начнутся вновь. Срок их окончания — 10 июня 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения движения на трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в районе населённого пункта Трегубово Чудовского района начались 31 июля в связи с ремонтом путепровода над железной дорогой Чудово — Новгород. Путепровод был построен в 1976 году и за 40 лет ни разу капитально не ремонтировался. Ремонтные работы стоимостью 125,2 млн рублей проводит ООО «ЕвроТрансСтрой».

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе М-10 почти на год ограничили движение из-за ремонта путепровода