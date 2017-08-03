Ремонт в центре Ярославля угрожает вековым липам

Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Ярославле во время ремонта у стен художественного музея экскаватор вырыл траншею, которая обнажила корни вековых лип. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском художественном музее.

Ремонтирующие центр города рабочие прорыли траншею у стен художественного музея, которая вплотную прилегает к вековым липам, растущим у стен музея. У деревьев обнажились корни, часть из них перерублена.

«Вот этот экскаваторный вандализм наш мэр Владимир Слепцов называет «благоустройством»?! Яма вплотную вырыта к корням деревьев. Я боюсь, что они или погибнут или потом будут чувствовать себя очень плохо и заболеют. И их придётся спилить. Да, конечно, можно посадить вместо них туи или пихты, как это сделали у церкви Ильи Пророка, но эти деревья растут здесь больше века», — сказала корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник ярославского художественного музея Любовь Левина.

В МБУ «Горзеленхозстрой» сказали, что деревья находятся в хорошем состоянии и никто их спиливать не собирается. Тем не менее, работы проводятся с нарушениями.

«При проведении ремонтных работ траншеи должны располагаться на расстоянии не менее, чем 50 сантиметров от деревьев. Да, здесь это раcстояние не соблюдено. Но у рабочих не было выбора: или к деревьям ближе подходить, или асфальтовое покрытие разрушать. Но я считаю, что это не угрожает деревьям — там снят лишь поверхностный слой земли и обнажилось немного корней. Основные же корни не видны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.