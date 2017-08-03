Володин рассказал, кто останется без работы из-за цифровой экономики

Дворики, Владимирская область, , 11:11 — REGNUM Цифровая экономика уже в ближайшие годы приведёт к тому, что многие профессии начнут уходить в прошлое. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Цифровая экономика — это, в общем-то, то, что уже в ближайшие годы приведёт к переосмыслению многих подходов. Многие профессии уйдут в прошлое, их не будет», — заявил Володин.

«Допустим, такая профессия как водитель в ближайшее уже время будет сокращаться, потому что роботы будут выполнять эту работу», — отметил он.

По его словам, системе образования этот фактор нужно учитывать уже сейчас.

«Сегодня уже многие специальности в вузах надо переводить на новые направления», — указал спикер Госдумы.