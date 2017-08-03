Гарантия на новые стальные решетки в Ярославле составит 2 года

Ярославль, , 11:10 — REGNUM Гарантия на новые стальные решетки, которые заменят чугунные ограждения на проспекте Ленина в Ярославле, составит 2 года. Это следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ярославцы высказывались против замены чугунных ограждений на стальные, утверждая, что чугунные решетки на проспекте Ленина стоят как минимум с 60-х годов 20 века.

Благоустройство бульвара на проспекте Ленина обойдется бюджету в 31,3 млн рублей. Эти средства разбиты на 2 лота. Один лот начальной ценой в 21,6 млн рублей включает в себя замену чугунного ограждения на стальное, установку скамеек и урн. Второй лот предполагает замену тротуарной плитки на 9,7 млн рублей. Контракты пока не заключены. Аукцион на замену оград не состоялся и объявлен повторно. На аукцион по замене плитки подала заявку только одна организация, и эта заявка была отклонена.

В конкурсной документации представлен дизайн новых ограждений. Их высота составит 0,6 метров.

Мэрия учла критику градозащитников и историков, заявлявших, что использование герба в каждой секции девальвирует герб. Поэтому представлено два вида ограждений — с гербом и без герба.

Благоустройство проспекта Ленина в Ярославле входит в губернаторскую программу «Решаем вместе».

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