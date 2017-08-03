Адвокат: Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья

Москва, , 11:02 — REGNUM Экс-губернатор Кировской области Никита Белых из-за ухудшения здоровья обратился к врачам СИЗО «Матросская тишина». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Белых обратился к врачам больницы при СИЗО «Матросская тишина» в связи с обострением у него хронических заболеваний, — рассказал защитник. — У моего подзащитного наблюдается очередное ухудшение состояния здоровья».

Адвокат также отметил, что защита Белых попросила об адекватной медпомощи и обследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Никита Белых был задержан по обвинению в получении крупной взятки. В конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

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