«Чудо техники»: в Москве появился пункт ремонта гаджетов

Москва, , 11:00 — REGNUM Открытие пункта ремонта гаджетов «Чудо техники» в Москве стало первой ласточкой новой программы: к концу года такие точки появятся в нескольких районах столицы, сообщили 3 августа на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств «Чудо техники», — сообщается на сайте.

Уточняется, что в 2016 году начал работать агрегатор «Чудо техники», распределявший заказы между проверенными ремонтными фирмами. Оформлялись заявки на ремонт только онлайн, сломанный гаджет забирал курьер.

Теперь расходы на доставку можно исключить и обращаться в пункт ремонта напрямую. Адрес пункта в Москве: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2.

Сейчас этот пункт уже функционирует, причем у него хорошая пропускная способность — до ста человек в день.

«Мы планируем открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов, — пояснили в пресс-службе «Чуда техники». — До конца года в Москве запустится еще несколько точек, в том числе флагманский салон «Чудо техники» возле станции метро «Курская».

Отметим, что салон специализируется на десяти брендах. Если в него принесут гаджет, который здесь не ремонтируют, технику перенаправят в другую мастерскую, а после ремонта возвратят владельцу.

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