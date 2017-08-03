СМИ Прикамья: фонтаны не для десантников, снаряд и новая партия

Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае 2 августа из-за Дня Воздушно-десантных войск ограничили продажу спиртных напитков и отключили фонтаны, якобы на ремонт. Между тем отключение фонтанов происходит ежегодно, сами десантники считают эту меру пережитком прошлого, сообщает ТК «РифейПермь». В областном центре работал только один фонтан, но купающихся десантников в нём не замечено.

В Перми вечером 2 августа энергетики при обходе линии электропередачи «Горка-Юг» обнаружили на снаряд. Позже выяснилось, что боеприпас неразорвавшийся и таит угрозу. Место оцепили. Обезвреживание находки планируется провести сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Жительнице Прикамья вынесли приговор за убийство новорождённой дочери. Женщина признала свою вину. Суд ограничил ей свободу на четыре года, сообщает пресс-служба Орджоникидзевского суда Перми.

Пермячка посчитала, что рождение третьего ребёнка ухудшит и без того трудного материальное положение. Женщина употребила алкоголь, вызвала преждевременные роды и утопила младенца в ванной.

Интерес СМИ вызвало политическое событие — регистрация отделения новой партии — «Роста». Как сообщает издание «Комерсантъ», краевую организацию возглавил близкий к властям региона предприниматель Всеволод Юшков. Основная задача партячейки — преодоление пятипроцентного барьера на выборах в краевой парламент.

Политолог Олег Подвинцев сомневается, что партия сможет продемонстрировать высокие результаты на следующих выборах в краевой парламент, поскольку выбыла из повестки дня. Он не исключает возможности перехода реготделения под контроль администрации губернатора, но отмечает, что это не принесёт выгоды ни одной из сторон.