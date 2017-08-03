В Сирии создана третья зона деэскалации

Дамаск, , 10:29 — REGNUM В ходе переговоров об урегулировании конфликта в Сирии, состоявшихся 31 июля между представителями Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, были достигнуты договоренности об установлении зоны деэскалации севернее города Хомс. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Согласно договоренностям, сегодня, 3 августа, с 12:00 мск отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия», — отметил Конашенков.

При этом официальный представитель Минобороны РФ добавил, что режим прекращения боевых действий в зоне Хомс не распространяется на формирования террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, в третью зону деэскалации всего вошли 84 населенных пункта с количеством жителей около 150 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на международных переговорах в Казахстане было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации в Сирии. Данные зоны планировалось создать в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге Арабской республики.

Кроме того, лидер РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились создать зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.