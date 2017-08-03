«Стыд и срам Якутску и Якутии! Ситуация будет доведена до президента РФ»

Якутск, , 10:31 — REGNUM Расселение жильцов из аварийных домов и городское благоустройство в Якутске оставляют желать лучшего. К такому выводу пришла эксперт ОНФ Светлана Калинина, которая, посетив 51 регион, поставила Якутию на последнее место по уровню комфортности городской среды и отношению властей к людям. До этого меньше всего ей понравилась ситуация в Калмыкии, но Якутия превзошла этот регион, высказала мнение член «Народного фронта».

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«Стыд и срам Якутску и Якутии! Пыль, грязь, во всем этом видно неуважение к людям!, — цитирует Светлану Калинину Storm24. — Якутия меня сегодня сильно огорчила. Вы Калмыкию опередили. Я увидела грязь, вонючие переполненные мусорки — просто наплевали людям в душу».

Эксперт ОНФ была недовольна как уровнем комфортности городской среды, так и расселением из ветхих домов. Она выяснила, что оно проходит по принципу выгодности — если строительным компаниям интересно расселить дом, то они признают его ветхим даже против воли жильцов, и наоборот: здания, снос которых невыгоден, продолжают оставаться без статуса аварийных при их очевидном сильном износе. Так, жильцам дома по Якутской, 13 пришлось оспаривать в суде присвоение их жилью статуса ветхого экспертом, который их квартиры даже не посетил.

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«Эта ситуация однозначно будет доведена до президента России. Почему не были уведомлены люди? Просто этот участок очень нужен, и поэтому дом на нем признали аварийным, а вот по соседству стоит дом, который разваливается, его почему-то аварийным не признают. Потому что земля не нужна. Сегодня я понимаю, у вас футбольное поле: хочу признаю, хочу — не признаю. Такого в России не будет», — прокомментировала эту ситуацию Светлана Калинина.

Критически оценила она и намерение городских властей переселить детей коррекционной школы из одного аварийного здания в другое. Эксперт ОНФ уверена: в таких зданиях не должны учиться дети.

Неприятно удивило Светлану Калинину также то, как возле одного из домов положили тротуар («Туда дети не ходят, жильцы не ходят туда в магазин, с коляской здесь пройти невозможно!»), а также расстроили переполненные мусорки.

«Первые впечатления от Якутска — это ужасные дороги и остановочные комплексы, — также поделилась она впечатлениями с корреспондентом Storm24. — Президент дал деньги на благоустройство, ваш регион никакими структурами пока в процесс не включился. Я элементарно скажу, что когда на остановках стоят полные урны мусора, когда сами остановки обшарпанные — это нечеловеческое отношение. У вас в городе пыль, грязь, тротуары не подметены — это неуважение к гражданам. Если городские власти не могут организовать работу, пусть сами выходят на субботники. Стыд и срам — сказать другого у меня просто не получается».

Что касается программы переселения из ветхого и аварийного жилья, то в Якутии она выполняется плохо, сделал вывод Светлана Калинина.

«Если до 10 сентября программа не будет выполнена, субъект обязан вернуть все деньги в Фонд реформирования ЖКХ. Сейчас формируется новая программа, но я пришла к такому выводу, что у вас и старые-то были сформированы спустя рукава. Некомпетентность полнейшая! Кроме того, работает программа капитального ремонта, людям выставляют счета, а результата не видно. Мы проехали по районам, которые полностью надо сносить. Тогда зачем мы обманываем людей и выставляем им эти счета?», — отметила эксперт ОНФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, фонд аварийного жилья в Якутии огромен. Только в столице республики по данным депутата гордумы Анатолия Кырджагасова порядка тысячи старых, частично благоустроенных деревянных многоквартирных домов. По данным заместителя председателя Госсобрания Якутии Виктора Губарева, на расселения жильцов аварийных зданий, признанных таковыми после 2012 года, потребуется не менее 80 млрд рублей и непонятно, откуда брать такие деньги. При этом те средства, которые регион на расселение уже получил, по мнению прокуратуры республики, расходуются неэффективно. Программу расселения не успевают завершить в срок: пока она выполнена только на 70% притом, что должна окончится уже 1 сентября 2017 года.