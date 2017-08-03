Путин направил приветствие участникам VI съезда Всемирного конгресса татар

Казань, , 10:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо президенту Татарии Рустаму Миннинханову и делегатам и гостям VI съезда Всемирного конгресса татар, который проходит в Казани.

«Считаю ваш форум, собравший участников из разных регионов России и ряда зарубежных стран — большим, общественно значимым событием. Многообразие религий, культур, традиций по праву является одним из главных богатств нашего многонационального Отечества», — говорится в послании президента РФ.

По его словам, государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране: «Важно, что успеху этой масштабной и в высшей степени востребованной работы служат такие серьёзные общественные инициативы, как Всемирный конгресс татар, который в нынешнем году отмечает своё 25-летие. Его усилия, направленные на развитие татарского языка и культуры, реализацию значимых образовательных, просветительских, информационных проектов, в том числе — в сфере международного сотрудничества, заслуживают самого глубокого уважения».

«Уверен, что съезд пройдёт в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать налаживанию деловых связей и личных контактов. Желаю делегатам и гостям форума всего наилучшего», — отметил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 августа в Казани начал работу VI съезд Всемирного конгресса татар.

Планируется, что в рамках мероприятия будет поднят вопрос нового договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В официальной повестке съезда данный вопрос прямо не прописан, но на 3 августа запланирован блок пленарных заседаний, темы которых не оговорены в ней. Известно только, что на них будут подниматься вопросы «консолидации татарского народа и новые направления в данной работе».В середине июля 2017 года депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.