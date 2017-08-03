Утерянные барельефы найдены в павильоне «Химия» на ВДНХ

Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве на ВДНХ в ходе масштабной реставрации павильона «Химия» обнаружили скрытые барельефы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«При разборе кирпичной кладки специалисты обнаружили барельефы, которые украшали стену здания с 1954 по 1969 г, — говорится в сообщении. — Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии».

Руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей Емельянов пояснил, что найденные барельефы считались утраченными, либо полностью разрушенными к настоящему времени.

«Сюжетные барельефы — один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, — представляют собой действительно ценные произведения искусства, — говорит он. — (…) Мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности».

Ожидается, что после проведения всех реставрационных работ павильону «Химия», который изначально представлял Литовскую ССР, должны вернуть его первоначальный вид.