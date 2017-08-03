В Оренбуржье снизилось число мигрантов

Оренбург, , 10:07 — REGNUM В Оренбургскую область в январе-мае 2017 года прибыл 16 821 мигрант, а покинуло регион 20 086 человек. Миграционное снижение составило 3265, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.

Примечательно, что такая же политика наблюдалась и в январе-мае 2016 года. Демографическая ситуация в Оренбургской области. В тот период прибыло 19 728 мигрантов, а уехало — 21 292 человека (снижение — 1564 человека). В основном, населения Оренбуржья покидает регион в поисках лучшей жизни в крупных городах.

Внутри региона миграция населения находится в стабильном состоянии: число прибывших совпадает с числом покинувших место жительства. Чего нельзя сказать о межрегиональной и международной миграции. За пять месяцев 2017 года из других субъектов России в Оренбуржье прибыло 5578 человек, убыло — 9545 человек. Снижение числа мигрантов составило 3967 человек, за этот же период 2016 года — 3051.

Миграционный прирост отмечен за счёт граждан СНГ и дальнего зарубежья — 271 человек в январе-мае 2017 года, и 1487 — за тот же период 2016 года.