В России ругаются матом 86% мужчин и 63% женщин: опрос

Москва, , 09:46 — REGNUM Большинство жителей России (57%) потребляют в своей речи нецензурные выражения. 65% граждан заявила, что среди их знакомых ругаются матом 65%. Таковы данные опроса, проведенного Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

В основном граждане употребляют нецензурные выражения только когда испытывают сильные эмоции (58%).

Среди мужчин пользуются нецензурной лексикой 86%, среди женщин — 63%. Допустимой считают ее треть опрошенных (36%), 62% говорят, что это недопустимо.

Примерно так же распределились голоса, когда спрашивают о допустимости мата в художественных произведениях.

Одобряют введение штрафа за нецензурные выражения в СМИ 77% респондентов, не одобряют 18% (с августа 2014 года одобрение снизилось).

Предложение ввести административную ответственность за использование мата дома поддерживают 28%, не поддерживают 64% граждан РФ.

Сторонники запретительной меры, как правило, говорят, что «нужно оградить детей от нецензурных выражений», «это недопустимо, неприемлемо».

Главный аргумент противников — «дом — это личное пространство, вмешательство в личную жизнь недопустимо», «это невозможно проконтролировать».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 июля 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, вводящий ответственность за мелкое хулиганство (нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан) не только в общественных местах, но и в частных жилищах.