В Кургане прошли пикеты против поспешного принятия «Десятилетия детства»

Курган, , 09:30 — REGNUM Одиночные пикеты против поспешного принятия стратегии «Десятилетие детства» прошли в Кургане 2 августа у кинотеатра «Россия» и возле памятника Коле Мяготину. Участниками акции были сторонники общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе родительской организации в Кургане.

«Требуем обсуждения итогов «Стратегии действий в интересах детей 2012−2017»! Только после того можно разрабатывать план Десятилетия детства!» — гласила надпись на плакатах пикетчиков.

Участник акции Сергей Шабельник пояснил позицию, которую он представил от лица родительского сообщества Кургана.

«Волна протестов 1 и 2 августа прокатилась по всей стране. Мы и наши соратники возмущены тем, что 26 июля в Общественной палате чиновники попытались заболтать вопросы о положении детей в нашей стране. Они предлагают принять Десятилетие детства даже не оценив результаты работы прошлых лет на этом направлении. А мы знаем какие это результаты: повсеместное неправомерное изъятие детей и прочие ювенальные подходы. Повсеместно платное опекунство пытаются назвать семьёй и указывают, что так решается проблема сиротства, хотя и опекуны, и дети понимают, что это всё — за деньги. Ювенальщики фальсифицируют статистику семейного насилия, чтобы продавить свои законы. Наша организация занимается этими вопросами и реальными случаями отобрания детей — там ужас, что происходит», — сказал сторонник РВС.

Напомним, 30 мая 2017 года в Кургане прошли одиночные пикеты против ускоренного принятия программы Десятилетие детства. 3 июня 2017 года состоялся массовый пикет по той же тематике. Тогда родители и общественники требовали открытого общественного обсуждения нововведений, а также обозначались опасения, что новая стратегия в интересах детей вберет в себя ювенальные подходы, которые имелись в Стратегии действий в интересах детей на 201−2017 годы.

Отметим, курганский актив родительского сообщества регулярно выступает против ювенальных инициатив и за смену вектора семейной политики. Так, 23 октября 2016 года в центре города состоялся общеуральский антиювенальный митинг, на который съехались представители родительских движений с разных городов Урала. Проводятся круглые столы с широким обсуждением важных вопросов касающихся семейной политики. Обсуждался вопрос недопустимости принятия так называемого закона о шлепках, резко против выступали представители РВС в Кургане против внедрения практики создания анонимных ящиков для оставления младенцев — беби-боксов.

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