Альбомы Linkin Park вошли в число самых продаваемых в США

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Два альбома группы Linkin Park после смерти фронтмена рок-группы Честера Беннингтона вошли в число самых продаваемых в США. Такую статистику приводит журнал Billboard.

«Оба альбома поднялись в рейтинге после первой в полной мере отслеживаемой недели активности, прошедшей после смерти солиста группы Честера Беннингтона 20 июля», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2017 г. в США был найден труп 41-летнего солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Тело музыканта находилось в его доме в калифорнийском городе Палос Вердес Эстейтс.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. У музыканта остались от двух браков шестеро детей.

Читайте также: Гибель Беннингтона в США: Гастрольный тур группы Linkin Park состоится

Читайте также: В США прошли похороны Честера Беннингтона