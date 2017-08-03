Омский суд потратит почти полмиллиона рублей за туфли на шпильке

Омск, , 09:14 — REGNUM Омский областной суд решил обуть своих сотрудников на полмиллиона рублей.

На сайте госзакупок опубликован электронный аукцион на поставку обуви для судей и сотрудников Омского облсуда. Начальная (максимальная) цена контракта — 499 616,84 рубля. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Согласно документации закупки, облсуду требуется 26 пар мужских закрытых туфель чёрного цвета из натуральной кожи, а также 140 пар женских закрытых туфель чёрного цвета из натуральной кожи на шпильке высотой 50 мм из высокопрочной пластмассы. Обозначен и срок пошива обуви — в течение 10 дней с момента подписания контракта. При этом средняя цена за пару обуви составляет около 3 тысяч рублей.

Эта новость, появившись в местных СМИ, вызвала интерес у омичей. Между тем в облсуде недоумевают, чем может быть интересна «абсолютно рядовая закупка».

«Не только судей, но и госслужащих оснащают одеждой и обувью. Это абсолютно рядовая ситуация, происходящая каждый год. Очевидно, что срок службы есть и у мантий, и у рубашек, и у юбок, которые носят, например, секретари, и у обуви», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Несмотря на то, что эту закупку в суде посчитали рядовой, некоторые омичи выразили в комментариях в местных СМИ возмущение: «У людей денег нет, чтобы детей в школу собрать, а судьям с зарплатами 200 и более тысяч обувь покупают».

Кто-то из комментирующих отметил, что врачи и учителя покупают себе одежду и обувь сами, хотя зарплата у них гораздо ниже. Ещё один комментатор уточнил, что судьи действительно имеют возможность приобрести себе обувь и одежду самостоятельно, а вот помощники судей и секретари суда, мол, не такие богатые.

Добавим, согласно сведениям о доходах за 2016 год, председатель Омского облсуда Владимир Ярковой за прошлый год заработал 4,7 млн рублей. Доходы заместителей председателя облсуда превысили 3 млн рублей у каждого. В то же время доходы секретарей судебного заседания разнятся и могут составлять как более 100, так и более 500 тысяч рублей в год.