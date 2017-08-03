Погода в Москве: может возникать чувство нехватки воздуха

Москва, , 09:03 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в Московском регионе сохранится теплая, но удушливая погода. Может возникать чувство нехватки воздуха. Температура воздуха составит +26, +29, сообщается в сводке «Метеоновостей».

Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 3−4 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5−10 м/с.

Сильных осадков не ожидается, возможен лишь небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.

По мнению синоптиков, такая погода будет поддерживать условия погодной гипоксии: духота с перегревом. Многие метеозависимые люди могут отреагировать ухудшением самочувствия.

Особенно нелегко в такую погоду будет людям, страдающим сосудистыми недугами, сердечной недостаточностью, ожирением, сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями.

Чувство нехватки воздуха может также возникать у людей с бронхо-легочными патологиями.

Кроме того, усугубить негативное влияние погодных факторов на здоровье метеочувствительных людей может и неустойчивый геомагнитный фон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье установилась по-настоящему жаркая летняя погода.