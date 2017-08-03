Реабилитация инвалидов: Наработки Прикамья лягут в основу поправок в законы

Пермь, , 08:27 — REGNUM Пермский край наряду со Свердловской области стал пилотным в сфере социальной защиты инвалидов. Основная задача пилотного проекта — это создание системы комплексной реабилитации. Планируется внедрить систему медико-социального сопровождения инвалидов и построить новый центр реабилитации. Сейчас разрабатывается проект центра, рассматриваются варианты площадок под строительство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве соцразвития.

Прикамье стало пилотной площадкой по отработке методов и способов межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, труда и занятости. Будет создан единый подход к формированию и осуществлению программы ранней помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В регионе апробируют новые методические, методологические, технические подходы к системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, которые в дальнейшем будут предложены другим регионам.

Реализация программы рассчитана на два года (2017−2018 гг.). На разработку пилотного для страны проекта Прикамье получит 150 млн рублей из федерального бюджета, и такую же сумму выделят из регионального бюджета. Планируется, что уже в 2018 году пермская модель будет тиражироваться на территории всей России.

Стоит отметить, что пермский опыт в социальной сфере положительно оценил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев:

«В Пермском крае прогрессивное мышление в вопросах социальной реабилитации инвалидов. Есть идеи, они реализуются. Наработки Прикамья в этой сфере лягут в основу поправок в федеральное законодательство».

Добавим, в 2016 году на территории Пермского края числилось 231 тыс. инвалидов, из которых 57,5 тыс. — инвалиды трудоспособного возраста, 164,3 тыс. — инвалиды пенсионного возраста, 9,2 тыс. — дети-инвалиды.

Читайте ранее в этом сюжете: Два субъекта РФ получат 300 млн рублей на проект по реабилитации инвалидов