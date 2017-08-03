Жители Киева вышли ночью с требованием восстановить энергоснабжение

Киев, , 07:47 — REGNUM На протест вышли жители Днепровского района Киева в ночь со 2 на 3 августа, перекрыв Харьковское шоссе, сообщает 3 августа портал «Киев Оперативный» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, автомобильную трассу перекрыли жители шести недавно построенных домов, в которых уже третий день отсутствует электричество. Без электроэнергии у жителей домов нет возможности воспользоваться канализацией или водоснабжением, которые работают за счет электронасосов.

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Отмечается, что проблемы с электричеством возникли из-за того, что мэрия отказывается принимать дома в эксплуатацию — земельный участок, где расположены новостройки, находится под арестом. При этом два дома из шести все-таки введены в эксплуатацию, но к ним не подведены коммуникации.

Протестующие намерены перекрывать шоссе до тех пор, пока городские власти не отреагируют на требования жильцов.

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Напомним, 2 августа в Киеве состоялась еще одна протестная акция. Горожане перекрыли улицы Героев Обороны и Потехина, требуя прекратить застройку рядом с этими улицами. По заявлениям протестующих, постройка осуществляется незаконно.

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