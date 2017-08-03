Названа причина возможного ухода Малахова с «Первого канала»

Москва, , 07:14 — REGNUM Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и руководством «Первого канала» могло стать решение добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

«Проблемы начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу «Пусть говорят», — говорится в сообщении.

По словам источников, выпуски передачи «Пусть говорят» было предложено чаще посвящать обсуждению политических тем, что вызвало недовольство Андрея Малахова и его команды. Именно это могло стать причиной конфликта телеведущего с продюсером, считают собеседники ВВС в телевизионной отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ сообщил, что известный телеведущий Андрей Малахов переходит с «Первого канала» на ВГТРК. По одной из версий, уход ведущего вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшей здесь продюсера Натальи Никоновой.

Позже в пресс-службе ВГТРК сказали, что все не так: руководство в отпуске и никаких кардинальных перемен пока быть не может.

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