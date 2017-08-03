В России могут ограничить бензиновые автомобили в городах и на курортах

Москва, , 05:51 — REGNUM Правительство России поручило профильным министерствам проработать меры государственной поддержки развития электрического транспорта в стране, передаёт 3 августа газета «Известия».

По информации издания, в конце июля премьер-министрпоручил вице-премьерудо 17 августа рассмотреть пакет предложений, представленный ему генеральным директором ПАО «КамАЗ»

Как отмечается, среди инициатив главы КамАЗа есть и весьма радикальные. Так, одним из предложений является введение ограничений на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах. Также предлагается принять программу сокращения объёмов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Среди других предложений КамАЗа — рекомендовать субъектам РФ установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибриды, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей, ввести среднесрочную программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Издание отмечает, что эти предложения совпадают с планами правительства уделять особое внимание стимулированию использования более экологичных видов транспорта. Как сообщили в Минэкономразвития, в настоящее время российские власти рассматривают мировой опыт в этой сфере.

«Те автомобили, которые не будут соответствовать экологическим стандартам, скорее всего, будут ограничены в использовании. Возможно, им будет ограничен въезд в некоторые городские зоны» — пояснила официальный представитель ведомства Елена Лашкина.

По её словам, полная переориентация на поддержку исключительно инновационных видов транспорта, в том числе электромобилей, планируется уже с 2020 года. В будущем владельцам электромобилей могут также быть предоставлены право движения по полосам общественного транспорта, скидки на страхование автомобиля, налоговые льготы.