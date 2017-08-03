Якутия: проблему хатасских участков решат с помощью бетонных стен

Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии продолжают искать пути выхода из ситуации, сложившейся с землёй и домами в запретной для строительства жилья газоохранной зоне. По данным главного инженера линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павла Ксенофонтова, участки в этом проблемном месте имеют 545 человек, на 61 из них по разрешению госорганов уже можно строить дома, 20 квалифицируются как предназначенные для садово-огороднических работ, а на 10-ти уже стоят объекты капитального строительства.

Люди покупали землю, но теперь не могут строить там дома. То, что участки находятся в газоохранной зоне, их владельцы узнали уже после того, как получили разрешение на строительство и возвели свои дома. Решать проблему предлагается обеспечением безопасности проходящих под землёй магистральных газовых труб. Так, представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина считает нужным по опыту других регионов РФ соорудить возле трубопровода защитные бетонные стены.

«Конечно, участок прохождения газовых сетей сам по себе несет опасность, но раз такая ситуация возникла, мы должны все силы направить на мирное решение, — подчеркнула она. — Можно ведь просто провести работы по строительству защитных изоляционных стен, чтобы при возникновении опасных ситуаций взрывная волна не обрушилась на близлежащие дома. На сегодняшний день мы, в первую очередь, должны на определенный период, пока занимаемся решением данного вопроса, приостановить действие судебных приставов».

Газовики готовы рассмотреть предложенный вариант. Исполнение судебных решений о сносе уже построенных домов будет приостановлено, а минимальное допустимое расстояние до опасных труб — скорректировано, пообещал Павел Ксенофонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, таблички газовиков о наличии опасного объекта под землёй появились в Хатассах позже, чем дома. У людей, поселившихся там, есть все необходимые разрешительные документы от госструктур, тем не менее, суды не на их стороне и требуют сноса возведённых в газоохранной зоне капитальных строений.

«Конечно, я понимаю, что в опасной зоне нельзя жить, но эта сложившаяся ситуация — яркий пример государственного равнодушия к своему населению. Никто ни за что не несет ответственности, все говорят — «это не в нашей компетенции». Получается так, что мы останемся без ничего — без денег, без жилья, и никто в этом не виноват», — высказывала мнение региональному СМИ владелица одного из таких домов.

Ранее администрация Якутска намеревалась предоставить владельцам земель в Хатассах участки в другом месте. Дома туда планировалось переносить с помощью специальной техники.

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