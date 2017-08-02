Британские военные прибыли на Северный флот с миссией памяти

Мурманск, , 23:35 — REGNUM На Северный флот прибыла делегация Великобритании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, делегацию возглавил заместитель военного атташе по вопросам обороны — военно-морской атташе при посольстве Великобритании в Российской Федерации капитан 1 ранга Кристофер Джон Коннолли.

«За время пребывания в Заполярье британцы планируют посетить могилы английских, канадских и советских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Представители делегации возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманске, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и рубки атомной подводной лодки «Курск».

Отметим, иностранные военные навещают своих коллег в Заполярье регулярно. К примеру, ИА REGNUM ранее сообщало о первом визите вежливости делегации военно-морских сил Аргентины.

Кроме того, Северный флот принимает активное участие в международных военных учениях. Напомним, в июне 2017 года в водах Баренцева моря проходило учение «Баренц» — единственное проводящееся Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Участники учения отрабатывают совместные действия при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, а также по предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

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